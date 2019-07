Dansk racing team i kæmpe optur på Nürburgring

Formula Racing havde en god weekend i Eifel-bjergene, hvor det danske Ferrari Challenge-team i alt sikrede to pole positions, to løbssejre og to tredjepladser i femte afdeling af den prestigefyldte mærkeserie.

Det så ellers ikke ud til at blive en særlig succesfuld runde, da teamets hurtigste kører og mesterskabsførende i Trofeo Pirelli-klassen, Louis Prette, snurrede af banen og skadede sin bil allerede under kvalifikationen lørdag formiddag.

"Louis havde et hårdt møde med muren, kort efter at han havde sat dét, der ville have været en pole position. Bilen blev så skadet, at vi måtte bruge vores reservebil, men heldigvis var både bilen og Louis i god form, så det endte alligevel med et godt resultat lørdag," forklarer teamchef hos Formula Racing, Allan Jørgensen.

Fik ny Ferrari 488 GT3 gjort klar

Louis Prette blev efter ulykken meldt frisk på banens medical center, og teamet fik på rekordtid sat en ny bil op til weekendens første løb. Trods en startplacering helt bagest i feltet, passerede italieneren alligevel det ternede flag på en femteplads, og da libanesiske Tani Hanna, som fører Coppa Shell-klassen, senere lørdag sikrede en tredjeplads, var der bestemt tegn på optur.