Le Mans-vinder Michael Christensen kåret til Årets Danske Banesportskører

Men Porsche fabrikskører Michael Christensen har kørt en flot sæson og fører sammen med sin franske holdkammerat Kevin Estre det officielle verdensmesterskab for sportsvogne WEC. Det gør de efter en flot sejr på Le Mans i den ikoniske lyserøde Porsche, sejr ved regnvejrsløbet på Fuji, hvor de kom fra sidste position til sejr, samt yderligere tre podieplaceringer i WEC løbene.

Michael Christensen klar til sæsonstart 15. marts

"Jeg er virkelig glad og stolt over, at have vundet den her pris” sagde Michael Christensen efterfølgende. ”En stor tak til alle, der har stemt på mig. Det har været en fantastisk sæson og jeg vil arbejde hårdt på, at fortsætte det gode arbejde, så vi forhåbentligt næste år kan vinde verdensmesterskabet for sportsvogne”.

Næste opgave for Michael Christensen er på Sebring, Florida, den 15. Marts, hvor han i sin Porsche skal køre den 6. afdeling af WEC.