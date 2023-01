Lige nu går du glip af verdens VILDESTE racerløb

88 klassikere på ruten

Dakar er en kæmpe motorsportsbegivenhed med 603 deltagere fordelt på 355 køretøjer, heraf 121 på MC. Blandt de firehjulene kører der både quads, som er en ATV på overarbejde, i buggy-lignende racere, i biler og i lastbiler.

Alle er de modificerede kraftigt, mange af dem til ukendelighed for at udstå de voldsomme strabadser, der står på over 8.500 km.

For 3. år i træk er der også en kategori for for klassiske Dakar-biler. Det vil sige biler, der har deltaget i Dakar før år 2000.

88 biler deltager i denne katori, hvor der er en overvægt af Lada Niva og flere Citroën-modeller.

For klassikkerne gælder det køre dog ikke om at køre hurtigst. De kører et pålidelighedsløb, hvor det gælder om at køre præcist i forhold til en fastlagt tid. Distancen er næsten den samme, men klassikerne kører ikke helt de samme ruter som racerne.