Tak for godt race, venner: Classic Race Aarhus lukker

Classic Race Aarhus har været under rekonstruktion siden oktober, men det er ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang at få tilført ny kapital.

Derfor har fonden bag eventen måttet erklære sig konkurs.

Har arbejdet i døgndrift

“Det er meget trist, men det er ikke forsvarligt at fortsætte uden tilførsel af ny kapital. Der er blevet arbejdet nærmest i døgndrift – og der har været rigtigt mange, både nuværende og nye partnere, som har vist både velvilje og økonomisk interesse. Vi har den seneste måneds tid været i dialog med flere end 30 interessenter, men desværre lykkedes det ikke at komme i mål med et tilstrækkeligt stærkt, økonomisk fundament til at kunne fortsætte driften,” siger Poul Dalsgaard, direktør i Classic Race Aarhus.

Der har også været seriøse forhandlinger med andre aktører i festivalbranchen for at undersøge mulighederne for et eventuelt samarbejde. Men uden held.

Poul Dalsgaard sender især en stort tak til de mange frivillige bag eventen:

“Der havde aldrig været noget Classic Race Aarhus uden vores flere end 1.200 frivillige. Jeg har slet ikke ord for deres engagement og dedikation. Tusind, tusind tak. De fortjener om nogen en stor klapsalve. Jeg ved, at de, ligesom jeg, bliver meget kede af, at det ikke er lykkedes. Men en epoke er slut, og vi må glæde os over, at der i 10 år har været en ”Nordeuropas Smukkeste Racefestival” i Aarhus til glæde for rigtigt mange,” siger Poul Dalsgaard.