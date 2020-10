Kevin er ude - Christian er på vej ind i Formel 1

Kevin Magnussen er officielt ude af Formel fra 2021, mens Christian Lundgaard fra Renault Sport Academy er på vej ind.

Den 29. oktober sætter han sig for tredje gang i en Renault Formel 1-bil. Det sker i Bahrain, hvor han prøver kræfter med Renault R.S 18.

I alt står den på fire dages test for tre kørere fra Renault Sport Acadamy. Christian Lundgaard får følgeskab af Oscar Piastri og Guany Zhou.

Christian i spil til et sæde i F1

De kommende testkørsler i Bahrain viser, at Renault DP World F1 Team satser på kørere fra egne rækker til et kommende F1 sæde.

19. årige Christian Lundgaard er i øjeblikket nummer fire i FIA Formel 2 mesterskabet – med hele to sejre i bagagen i denne hans første sæson i Formel 2.

“Jeg glæder mig virkelig til at teste R.S.18 næste weekend. Jeg har jo testet F1 to gange før, så vi bygger på med erfaringer fra sidst. Jeg har faktisk aldrig kørt i Bahrain. Det at teste netop der er værdifuldt for mig, fordi det er der jeg skal køre de sidste to afdelinger af Formel 2 mesterskabet. Og der er intet bedre sted at lære en bane at kende, end fra en F1, så det bliver virkelig spændende”, siger Christian Lundgaard.

Renault: Bahrain er vigtig for Christian

”De kommende tests i Bahrain er del af et planlagt program, som har været gennemført de seneste tre år. Det er en virkelig god anledning for os til at vise de fremskridt som vores kører har gjort. For Christian bliver deres testdage helt som hvis det var en rigtig løbsweekend. Det vil sige, at der vil være træning, kvalifikation og race”, siger Mia Sharizman, direktør i Renault Sport Acadamy.

