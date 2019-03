17-årig dansk kører hurtigst i første Formel 3-test

Christian: Målet er Formel 1

Bil Magasinet mødte Christian til præsentationen af Renault's 2019 Formel 1-bil på Renaults' formel 1-fabrik i England fornylig.

Din opgave i år er at køre Formel 3?

"Ja, men Formel 1 er målet. Der er kun 20 biler og 20 kørere i Formel 1, og nu om dage skal man gennem et akademi for at få en superlicens. Det er her, jeg er nu. Mit mål har altid været at køre Formel 1 og vinde et verdensmesterskab."

Skal du vinde Formel 3 for at få lov til at køre Formel 1?

"Jeg har ikke fået noget at vide endnu, men er sikker på, at Renault har sat et mål for mig. Når jeg kender det og målet for de andre kørere, kan jeg sætte mit eget mål for sæsonen. Det er selvfølgelig at vinde mesterskabet og at få de sidste point, der skal til for at få en superlicens til Formel 1. Det kræver minimum, at jeg kører fjerde- eller femtepladser hjem og gerne ender i top tre. Jeg skal være deroppe. Sidste år blev jeg nummer to, så der er kun en vej fremad, og det er at blive nummer et. Jeg gider ikke at være den første taber to år i træk."