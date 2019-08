CHGP: Audi kommer med 3 vinderbiler fra Le Mans

Tre vinderbiler fra Le Mans

De tre Le Mans-biler er LMP1-biler med modelnavn Audi R8. De er baghjulstrukne, og bag føreren ligger en 3.6 liters V8 motor med 610 hk og over 700 Nm.

Tom K & co.

Tom Kristensen aka. ”Mr. Le Mans” ved de fleste danskere hvem er. Han har vundet Le Mans 9 gange og er dermed den mest vindende kører nogensinde i Le Mans. Tre af sejrene var i de tre udstillede biler i 2000, 2001 og 2002.

Frank Biela fra Audi’s hjemland, Tyskland, har vundet Le Mans 5 gange, hvoraf de 3 gange var sammen med Tom Kristensen i 2000, 2001 og 2002.

Dindo Capello er italiener og har vundet Le Mans 3 gange, hvoraf de 2 gange var for Audi sammen med Tom Kristensen i 2004 og 2008. Han startede med at køre for Audi i 1994, og han driller gerne Tom Kristensen med, at han har vundet ”Petit Le Mans” i USA 5 gange, hvilket er flere end Tom.