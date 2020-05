300.000 biltosser har stemt: Her er verdens bedste rallykører

Sainz: Loeb er den største

Spanieren, der også vandt dette års Dakar-rally, er selvsagt beæret over titlen.

”Jeg er utrolig glad og mere stolt over denne anerkendelse. Jeg behøver ikke at fortælle nogen, hvor meget jeg beundrer Sébastien Loeb, og hvor meget han fortjener at være den største. Men denne gang faldt odds ud til min fordel”, siger den 58-årige Carlos Sainz.