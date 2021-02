BREAKING: Kevin Magnussen og Mikkel Jensen skal køre Le Mans for Peugeot!

6 hurtige til Kevin Magnussen

Hvad motiverede dig til at slutte dig til Peugeot i deres comeback til endurance racing? ?

Jeg synes ikke, det er svært at være motiveret, Peugeot har gode resultater i Le Mans. Min ambition er at få succes og vinde det. Det var ikke en vanskelig beslutning at slutte sig til Peugeot i betragtning af deres succes i fortiden, ikke kun i Le Mans, men også inden for motorsport generelt.

Hvor godt kender du dine fremtidige holdkammerater?

Jeg har aldrig arbejdet med nogen af dem endnu. Selvfølgelig kender jeg dem alle og var virkelig glad for at se den opstilling, vi har for holdet, de er alle utroligt talentfulde, og jeg er sikker på, at vi vil gøre et meget godt stykke arbejde sammen. Jeg kørte med Jean-Eric i Formel 1, men jeg kendte ham ikke godt indtil nu. Jeg ser frem til at lære dem bedre at kende.

Hvad repræsenterer endurance racing og Le Mans for dig?

Min far har kørt i Le Mans i mere end 20 år. Jeg har altid fulgt løbet og har været på stedet selv et par gange. Det har været en drøm for mig at køre det en dag. Jeg kunne ikke forestille mig en bedre måde at gøre det på end med Peugeot.

Hvis jeg siger 24 timers Le Mans, siger du?

Jeg vil vinde Le Mans, det er mit mål og min ambition.

Hvilket øjeblik i Peugeots motorsports-historie har gjort størst indtryk på dig?

Det er svært at vælge blandt de 24-timers Le Mans sejre, som Peugeot har. Jeg tror, at hver enkelt af dem repræsenterer Peugeots succes og holdets kapacitet. Jeg håber at føje en til listen over sejre.

Hvilken racing Peugeot-model drømmer du om at køre?

905! Jeg ville elske at være bag rattet i en sådan cool bil og føle vibrationerne og lyden under mig.