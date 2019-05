BMW fejrer turbo-jubilæum med en voldsom racermotor

Mange ligheder trods stor aldersforskel

Præcis som den gamle M121’er, har den nye P48-motor en slagvolumen på to liter fordelt på fire cylindre. Dertil en enkelt turbolader og en mekanisk indsprøjtningspumpe. Men her slipper lighederne også op.Ladetrykket i den gamle motor var begrænset til 0,98 bar for ikke at topstykket skulle forlade motorblokken. På den nye motor presses luften ind i cylindrene af turboladeren med 2,5 bar uden problemer. Luften passerer forinden gennem en intercooler, der sænker temperaturen og får den til at fylde mindre, så der kan proppes mere ilt ind i forbrændingen.