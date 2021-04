Bliv FIA-godkendt verdensmester fra din sofa

Hvordan deltager man?

Kravene for at deltage er i deres essens meget små. Du skal mindst være fyldt 18 år, og så skal du eje: En PlayStation 4-5, en internetforbindelse, adgang til PlayStations online-funktioner og en kopi af Gran Turismo Sport. Herfra er vejen til verdensmesterskabet opbygget af fire overordnede punkter:

Online Series

Online Series køres af to overordnede runder for hver løbsserie, og runderne består af hver ti ræs. Hvert ræs indeholder en kvalifikation og et endeligt ræs, og kan køres af alle, der opfylder ovenstående krav. Ved hvert ræs optjenes point efter placering, og de 16 kørere (eller 12 hold á tre kørere, i tilfælde af Manufacturer Series) med flest point kommer videre til World Series Showdown.

I Nations Cup gælder der også en begrænsning i deltagere fra visse verdensdele: For eksempel kan kun 6 ud af de 16 deltagere være fra Afrika, Europa og Mellemøsten. Dertil gælder også, at der maksimalt kan være to deltagere fra samme land.

World Series

World Series er mere eksklusive ræs: I de første to runder kører sidste års finalister, og her får de mulighed for at samle yderligere point, som skal bruges til World Series Showdown. I Nations Cup er de tidligere 16 finalister sikret en plads i World Series Showdown, mens de 12 finalist-hold i Manufacturers Series skal sikre deres plads igennem point.

World Series fortsætter i endnu to runder, der denne gang køres af de 16 vindere (eller 12 vinder-hold) af World Series Showdown.

World Series Showdown

Den sidste type ræs inden finalerne er World Series Showdown. Her gælder det for Nations Cup, at de nyankomne online-racere kører mod sidste års finalister, for at sikre sig point og en plads i finalen.

For Manufacturers Series gælder det derimod, at World Series Showdown-deltagere får lov at gå videre til de sidste runder af World Series.