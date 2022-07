Batteridrevet racing med garanti for action: Emma er nyfødt Formel E-fan

Derudover virker alle Formel E’s “Attack Modes” og “Fanboosts” lidt som nogle computerspils-gimmicks. Lidt ligesom lyden af en Formel E-racer minder lidt om starten på en rumrejse.

På trods af disse “udfordringer” går jeg ind til oplevelsen med et nogenlunde neutralt og åbent sind – Formel E er uskyldig, indtil modsat er bevist.

Første møde med de elektriske racere består også i et møde med et komplekst kvalifikationssystem. Mahindra-køreren Alexander Sims kommer med i “knock-out”-runderne på et afbud. Runde efter runde bliver kørere sorteret fra, og færre og færre biler er tilbage, indtil “last man standing” bliver tildelt pole position.

Man bliver grebet af stemningen

Alt imens Alexander Sims kravler op ad rangstigen, sidder teamchefen i Mahindra-garagen og følger passioneret med og banker sig i brystet som for at hidkalde højere magter. Det er svært ikke at blive grebet af stemningen, og da Alexander Sims når semifinalen og ovenikøbet sætter en tid, der er fuldstændig identisk med sin modstanders, når stemningen et højdepunkt.

Ingen af os har oplevet noget lignende, og vi stirrer i vantro på storskærmen, hvor forskellen i omgangstiderne bliver blæst op. Alexander Sims og det indiske Mahindra-team ender med at starte som nummer to i løbet.

På et tidspunkt under løbet udbryder jeg selv og mine rejsekammerater et ærgelsens suk, da Alexander Sims mister en position. Jeg kan ikke lade være med trække på smilebåndet og spørge førnævnte rejsekammerater, hvornår det egentlig var, at vi blev Formel E-fans.

Mit eget bud er, at det skete et eller andet sted midt mellem forlystelsesparkerne, computerspillene, både på og udenfor banen, og det spacy lydspor, der følger de overraskende underholdende og højteknologiske racerbiler.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt.