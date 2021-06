5 grunde til at følge den nye danske Touring Car Racing-serie

2. Racerkørerne er enige

Du skal ikke spørge særlig mange af deltagerne, før det går op for dig, at det her er seriøst. Racerkørerne fortæller, at de kører TCR fordi det er den største og hurtigste klasse i Danmark og desuden er det den klasse der får mest opmærksomhed fra medierne.

Det alene er en god grund til at vælge at køre TCR i Danmark og det er en lige så god grund til at følge med i serien som vises på TV2 Sport.