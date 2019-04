3 danskere på podiet efter dramatiske langdistanceløb i Los Angeles og Frankrig

"Jeg frygtede straks, at jeg kunne blive fanget bag ham, så i stedet for at bremse, var jeg simpelthen nødsaget til at give fuld gas for at få ham af vejen, så jeg kunne komme sikkert frem til det ternede flag," forklarer Jan Magnussen.

Kontakten mellem de to biler var imidlertid ikke noget, som hæmmede hverken den gule Corvette eller føreren i den kapitulerende Ford, og Magnussen kunne krydse målstregen på en sikker andenplads – i øvrigt efterfulgt af teamkammeraten Tommy Milner, som sikrede søsterbilen en tredjeplads.

"Det var et godt resultat efter to uheldige år her i Long Beach. Vi vil naturligvis altid helst vinde, men en andenplads hjælper os frem i mesterskabet, så det har bestemt været en god weekend."