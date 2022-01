60 biler til start i 24-timers Daytona: Se her, hvordan du kan følge løbet

Mikkel Jensen starter forrest i Daytona

En suveræn sejr i kvalifikationsræset betyder, at Mikkel Jensen starter fra en pole position i LMP2-klassen i årets udgave af 24-timersløbet på Daytona International Speedway.

Danskeren og makkeren Ben Keating vandt det 100 minutter lange kvalifikationsræs, som blev afholdt søndag aften dansk tid på den amerikanske racerbane. Sejren udløser en pole position i LMP2-klassen i 24-timersløbet, hvor Jensen og Keating sammen med teamkammeraterne, amerikanske Scott Huffaker og franske Nicolas Lapierre, skal forsøge at vinde det prestigefyldte trofæ.

"Det var den bedste start på 24-timersløbet, vi kunne tænke os! Det er naturligvis kun et kvalifikationsræs, som afgør, hvor vi skal starte i løbet. Men at være stærke forud for løbet giver os selvtillid og en vished om, at vi har styrken til at være med til at kæmpe med om sejren. Det begynder godt, og et kæmpe klap på skulderen til hele teamet for at være godt forberedte," lyder det fra Mikkel Jensen.