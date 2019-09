Christian Lundgaard er tilknyttet Renault Formel 1 teamets juniorprogram Renault Sport Academy, og fik herigennem en test af en F1 som en del af den plan Renault har lagt, der gerne skal ende med at han indenfor få år kan blive fast kører i Formel 1.



Christian deltager i år i Formel 3 serien, der afvikles sammen med Formel 1. Her har danskeren leveret stærke resultater og er seriens bedst placerede rookie samtidig med, at han har vundet løb og givet masser af modstand til seriens erfarne kørere.

Hans præstationer i denne og de foregående sæsoner, har gjort at Renault allerede nu ønsker at afprøve Lundgaard i en Formel 1 racer og samtidig give ham uvurderlig erfaring. For ikke at give unødigt pres fra medierne på den unge kører, der trods tre sæsoner i racerbiler kun har haft kørekort i under en uge, blev testen hemmeligholdt.