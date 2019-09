Morten brugte sit dashcam til at vinde en sag over politiet

Betjenten vil ikke se dashcam-videoen

Morten D. bliver bragt til standsning, og han er klar til at erkende at have kørt over for gult. Det var måske lige friskt nok. En forseelse, der koster 1.500 kr. men intet klip i kortet. I stedet sigter betjenten ham for at køre over for rødt. En forseelse der koster 2.500 kr. og giver et klip. Morten kan ikke umiddelbart erkende forholdet, og imens betjenten skriver bøden, finder han sin mobiltelefon frem. Den er nemlig koblet op til bilens dashcam, så han kan gense sekvensen, hvor han kører over krydset:

“Jeg finder videoklippet, og her kan jeg klart og tydeligt se hele sekvensen – endda i slowmotion. Det står klart, at jeg er langt ude I krydset, før den skifter til rødt. Jeg sidder så og glæder mig til at vise betjenten videoen, og jeg forklarer ham, at jeg har et dashcam i forruden af bilen, som har optaget episoden, og om han ikke vil se den? Den viser, at jeg er kørt over for gult og ikke for rødt. Betjenten afviser blankt og fastslår, at det har han ikke tid til,” fortæller Morten til Bil Magasinet.