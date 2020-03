What?! Morgan har monteret en turbo i sit ældgamle karrosseri

Hvor er nyhederne?

Ok, vi indrømmer gerne, at vi på inden måde kunne se, at der skulle gemme sig en nyhed i denne bil, men det gør der altså, og det meste foregår under motorhjelmen.

Her ligger nemlig en 4-cylindret BMW-motor på 2,0 liter og med turbo, og det er en hidsig sag. Den yder nemlig 255 hk og 350 Nm. Det lyder måske ikke af meget, når du sidder bag rattet af din BMW 5-serie, men lad os lige minde dig om, at en Morgan Plus Four kun vejer 1.009 kg.