Monsterbiler til show i Herning

Flere helt nye trucks

Mega Wrex er en helt ny 3,5 meter høj truck, med dinosaurdesign samt og 1.800 hestekræfter, som i shovet vil gøre alt for at knuse sine konkurrenter. Ny er også Bigfoot Midwest Madness, som har helt vildt store hjul, og Race Ace der kendes på sin flammebemaling, som er et ikonisk design i Hot Wheels legetøjsserien.

Udover monstertrucks, kan tilskuere også møde Megasaurus, den kæmpemæssige, bilspisende, ildspyttede og forhistoriske robot, der elsker alt med fire hjul, samt high-flyers fra Hot Wheels Monster Trucks Live, som er et Freestyle Motocross, der laver højtflyvende kunster på motorcykler.

Billetter købes hos Ticketmaster.