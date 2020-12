Mød Dogo 001: Et bæst med 1.900 hk

Dogo 001 klar før 2022

Måske kunne den komme endnu tidligere, for Elation siger at de gør fremskridt og nu fokuserer på, at få funktionsdygtige udgaver af prototypen på vejene med et nyt navn.

Dogo 001 er hilsen til hunderacen Dogo Argentino. En race, der grundet sit muskelhunde-ophav faktisk er forbudt i Danmark.

Samme skæbne tror vi ikke bilen får, hvis et eksemplar da nogensinde ser dansk asfalt. Det er nemlig en elbil, men stadig usandsynligt at se en i Danmark.