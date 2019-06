Mød diætisten, der hellere ville være automekaniker

Mangel på mekanikere

Men den verden er også stor - og mulighederne er mange i autobranchen. Det forklarer faglærer på Hansenberg, Kim Freund Jensen:

"Der er mangel på mekanikere, og den tendens ser ikke umiddelbart ud til at ændre sig. Bilmærkerne går forskellige veje, så personvognsmekanikere skal også kunne noget forskelligt. Det er en branche, der skriger efter folk med kompetencer og stor teknisk indsigt - og som evner at tilegne sig alt det nye".

Og de kompetencer og evner har Marie Junker Rasmussen.

"Marie knokler, og hun er meget dedikeret. Hun har en meget seriøs tilgang til faget, og det har givet en fed synergieffekt, at hun har været på holdet. For drengene synes ikke, at det er så fedt at stå i skyggen af hende. Hun har vist, at det er okay at være "en stræber", siger Kim Freund Jensen.

For Marie Junker Rasmussen er det netop ønsket om hele tiden at gøre tingene bedre og bedre, der driver værket:

"Jeg vil gerne dygtiggøre mig i alt, hvad der får en bil til at køre godt. Jeg kan virkelig godt lide at have specialiseret viden, som jeg kan bruge i praksis".

Marie Junker Rasmussen brugte sin viden på fornemste vis til svendeprøven, hvor hun kom ud med et 12-tal.