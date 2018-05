Mitsubishi er klar til dansk comeback

Den første model i offensiven er SUV'en Eclipse Cross. Den låner sit navn fra en coupé fra 1980'erne og meget af sin teknik fra den større Outlander. Firehjulstræk kan tilkøbes.

Designet er en blanding mellem en SUV og en coupé, men Mitsubishi skriver, at her er plads til fem voksne i kabinen. Bagsædet kan skydes fem og tilbage i længderetningen, så her enten er god benplads bagi eller et større bagagerum.

Fem stjerner af Euro NCAP

Instrumentbordet har stemmestyret og trykfølsom 7" skærm og Apple CarPlay, og foran føreren vises de vigtigste oplysninger på indersiden af forruden via et head up-display.

Alle varianter har nødbremse, kollisionsadvarsel, alarm for utilsigtet vejbaneskift, regnsensor og bakkestart-assistent, mens adaptiv fartpilot, advarsel for tværgående trafik, Multi Around Monitor med 360 graders kamera og advarsel i blinde vinkler er ekstraudstyr.

Den europæiske organisation for vurdering af sikkerhed i nye biler, Euro NCAP, har givet modellen de maksimale fem stjerner.