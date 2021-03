Ser I plugin-hybriden som en midlertidig biltype?

“Nej. Det er ikke os, der bestemmer, men markedet. Biler med nye energiformer er stadig dyre at producere i forhold til konventionelle biler på grund af batteriets størrelse og pris, så det er svært at finde en balance mellem rækkevidde og tilgængelighed for et bredt publikum. Mange kunder har stadig rækkeviddeangst over for elbiler, og her er plugin-hybriden et godt kompromis, fordi den tilbyder elektrificeret livsstil uden begrænsning af rækkevidden.”

Vi er ikke Tesla

“Det er næsten umuligt at køre plugin-hybridens batteri helt fladt, for bilen bestemmer selv balancen mellem el og benzin. Vi opfordrer ejerne til at køre så meget som muligt på el. Det kræver nye vaner, fordi du måske tanker en fossilbil en gang om ugen, men sætter stikket i en plugin-hybrid hver aften. Til gengæld får du fordelen ved elbilen og meget lavere omkostninger til drivmidler,” lyder det fra Matt Lei.

Video: Chefredaktør Mikkel Thomsager fra Bil Magasinet kører MG's plugin-hybrid

Hvorfor lægger I ikke et større batteri i jeres plugin-hybrid?

“Hvis du har penge nok, vil du sikkert købe en 100 pct. batteridrevet luksusbil, men vi er ikke Tesla. Vores køretøjer er pragmatiske og praktiske og udviklet til kunder, der er nysgerrige og villige til at prøve biler med ny energi, men som også har et begrænset bilbudget.”