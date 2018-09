Mercedes' monsterbil er endelig blevet døbt

Skal kun laves i 275 eksemplarer

One får en topfart på den anden side af 351 km/t. Motoren kan relateres til F1-racerne, for det er en lille 1,6 liters V6 turbomotor, der roterer med op til 11.000 o/min. Den får ekstra kræfter fra fire elmotorer til at producere over 1000 hk. Den bliver næppe billig at holde kørende, for benzinmotoren skal renoveres for hver 50.000 km. Den samlede produktion er sat til 275 eksemplarer og de er solgt på forhånd.