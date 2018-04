Mercedes har de vildeste forlygter

Digitale forlygter lyder måske som noget fra en science fiction-film, men teknologien eksisterer faktisk allerede og baserer sig på forlygter, der hver består af flere end 1 mio. mikroreflektorer, som alle styres individuelt.

Når bilen møder modkørende eller forankørende, er teknikken i stand til at lyse vejen op rundt om den øvrige trafik uden at blænde. Lygtens høje opløsning og den individuelle styring af hver enkelt mikroreflektor gør det muligt for systemet at retningsstyre lyset med en hidtil uset nøjagtighed.

Ved hjælp af sine kameraer og sensorer observerer og registrerer bilen konstant sine omgivelser. Denne data kombineres med information fra navigationssystemet, og på den baggrund udregner systemet i løbet af millisekunder det bedst mulige lysbillede i hver enkelt situation.