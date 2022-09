Joakim købte splinterny luksusbil, men opdagede et kæmpe problem med forsikringen

"Det er nærmest tilfældigt, om forsikringsselskabernes medarbejdere kender til problemstillingen, idet mange bare henviser til forsikringspolicens betingelser, hvor det fremgår at bilen skal have et forsikringsgodkendt GPS sporingssystem.

Kunderne kan så få at vide af bilproducenternes salgskonsulenter, at bilerne så sandelig har markedets bedste GPS og tyverisikring. Det er vel ikke urimeligt at formode, at mange kunder tror, bilerne lever op til forsikringskravene," siger Joakim.

Hvis uheldet er ude og bilen bliver stjålet, vil bilforhandleren pege på, at det er et forhold mellem kunden og forsikringsselskabet (det kan diskuteres om bilforhandlerne har levet op til deres forbruger-oplysningspligt!), mens forsikringsselskaberne vil henvise til, at det er forsikringstagerens pligt at læse forsikringsbetingelserne og eget ansvar at sikre, at bilen lever op til disse. Køberne kan derfor nemt komme i klemme og sidde tilbage med sorteper.

Eftermonterede tyverialarm i EQS

"Vi købte en ny bil til små halvanden mio. kr., og det første, vi gjorde, var at finde et firma, der kunne levere et forsikringsgodkendt GPS system. Det blev Fleet Complete der kom ud og på 15 minutter skruede lidt i instrumentbrættet og installerede et batteri. Det kostede 2.000 kr. og så kommer et årligt abonnement på 1.000 kr. Irriterende, men småpenge i forhold til at få bilen stjålet uden tyveriforsikring," siger Joakim.