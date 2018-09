Verdenspremiere i Stockholm: Her er Mercedes´ nye elbil

Mercedes-Benz tog et af de største skridt i koncernens nyere historie tirsdag aften med premieren på deres længe ventede nye elbil.

Mercedes EQ C er navnet. EQ er det overordnede navn for den nye familie, og C’et viser, at bilen størrelsesmæssigt svarer til en C-klasse.

Der er tale om en bil i stil med den høje C-klasse, GLC, fordi høje biler sælger over hele verden. EQ C står på Mercedes´ nye platform for elbiler og har kun størrelsen til fælles med GLC - det har været vigtigt for mærket at starte helt forfra.

EQ C er testet over 4.5 mio. km

De seneste tre vintre og tre somre har et testteam kørt 4,5 mio. km i 200 prototyper på fire kontinenter for at være sikre på, at mekanikken holder og at bilen lever op til mærkets standard.

Batteriet lever op til den forventede ydelse i temperaturer ned til -25, men under test har bilen vist sig funktionsdygtig ned til -35 grader.

Premiere på EQ C i Stockholm

Tirsdag aften var der så verdenspremiere på Artipelag Art Museum i skærgården som kulmination på førstedagen af et tredages seminar om fremtidens mobilitet med flere tusinde gæster.

Daimler-koncernens topchef Dr. Dieter Zetsche var i bedre form end nogensinde, da han indledte med at forklare, at Mercedes har gode minder fra Sverige - hvorefter de utallige, enorme storskærme viste den første A-klasse med et klistermærke med en glad elg på bagenden - en hilsen til den første A-klasse, der væltede i en undvigemanøvre (elgtest) i Sverige.