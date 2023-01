Medie: Clarkson fyret efter kontroversielle udtalelser

The Grand Tour er et bilprogram med de tre tidligere Top Gear-værter Jeremy Clarksomn, James May og Richard Hammond. Serien blev til, efter Clarkson blev fyret fra Top Gear for angiveligt at have overfuset og slået en kollega.

Forvent dog ikke, at de to programmer forsvinder fra Amazon Prime i morgen. Ifølge Variety vil man stadig udgive de afsnit, man har optaget af begge serier helt frem til 2025.

The Sun har haft klagestorm og har taget klummen ned. Også Jeremy Clarkson har undskyldt for indholdet på Instagram, og erkendt at indholdet var over stregen. Han skriver blandt andet:

“Jeg var forfærdet, og det samme var alle andre. Min telefon gik amok. Mine nære venner fra vrede. Selv min egen datter slog hånden af mig.”