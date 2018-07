McLaren: Vi kommer med en ny P1 - men ingen SUV!

Fokus på kulfibre og bedre batterier

Alle McLarens biler er kendetegnet ved at være centermotorsportsvogne konstrueret med en let og stærk kulfibermonocoque. Sådan bliver det også fremover, men briterne har sat turbo på produktionen af kulfiberdele ved at investere over 400 mio. kroner på en ny fabrik kaldet McLaren Composites Technology Centre, hvor det eksotiske materiale skal formes fremover.

Derudover vil McLaren udvikle en batteripakke, der udmærker sig ved at være let, lynhurtig at oplade og i stand til at levere strøm til over 30 minutters kørsel på en bane.