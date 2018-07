McLaren-ingeniøren: Derfor er den nye 600LT så vild

SJ: Hej Darren. Vil du forklare for vores læsere, hvad der adskiller den nye 600LT fra en 570S?

DG: "Vi har skiftet 23% af delene, så det er ikke bare et let facelift, men en omfattende opgradering af modellen. Hvis vi starter her ved snuden af bilen, så kan du se, at vi lavet fronten om for at give den en stærkere fremtoning. Og helt nye splitters på snuden, som giver bilen cirka 30 kg mere downforce ved 250 km/t. I alt på hele bilen bliver der genereret 100 kg downforce samme hastighed, fordelt på 60 kg på bagenden og 40 kg på forenden. Hvis du har kørt 570’eren, så ved du, at den er lidt mindre stabil, men meget agil ved højere hastigheder, så derfor har vi givet bilen lidt mere downforce.



Vi har også opgraderet undervognen med nogle dele fra McLarens Super Series modeller, bl.a. fjederben og de dobbelte wishbones fra McLaren 720S og så har vi modificeret hjulgeometrien (I forhold til 570S, red.), som giver bilen en meget mere stabil bagende ved høje hastigheder og under nedbremsning. Derudover har vi gjort styretøjet hurtigere, så det er en mellemting mellem dét i en 675 LT og en 570S.".