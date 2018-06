McLaren får dansk forhandler

"Mygarage er baseret på passion for sporty og eksklusive biler og samarbejdet med McLaren Stockholm passer perfekt til vores koncept.

Vi er stolte af at kunne tilbyde dette high-end sportscar-mærke til danske kunder. Vi ved, at der har været et krav i dette segment, for nye og sportslige alternativer, og McLaren-produkterne opfylder fuldt ud disse forventninger. " siger administrerende direktør for Mygarage Lars Bjørnbak, i anledning af det nye samarbejde.

Ansvarlig for den nye aktivitet hos Mygarange bliver Jens Christian Randrup (billedet). Jens Christian, der er en erfaren mand inden for handel med eksklusive biler i Danmark. Han kommer senest fra en position som salgschef for Porsche i København.