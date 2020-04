MC-Revyen 2020 er på gaden med vanvittig Honda CBR1000 på forsiden

200-hestes superbikes

Der spilles med musklerne som aldrig før i motorcyklernes verden. Med ydelser over 200 hk slås Ducati Streetfighter V4 og MV Agusta Brutale 1000 RR om at være den vildeste 2020-nyhed – og Kawasaki Z H2 ånder dem lige i nakken.

Honda præsenterer deres hurtigste sportsmotorcykel nogensinde med den længe ventede nye Fireblade, men der rykkes også i cruiser-klassen, hvor Indian sprænger alle rammer med deres innovative Challenger – en slet skjult udfordring til Harley-Davidson, som selv går nye veje med en effektstærk nyhed i adventureklassen.

Tohjulere med potentiale

Netop de langbenede allroadere bliver stadig mere efterspurgte, og BMW's altdominerende bokser-GS får i år konkurrence fra flere fronter. Triumph er på grusstien med Tiger 900, Honda har forstørret og forfinet deres Africa Twin, og Suzuki inviterer på eventyr med deres store V-Strom, der nu hedder 1050.

I den mere snusfornuftige ende af spektret stiller Kawasaki med en fornyet Z 650, mens Yamaha mikser futuristisk design og udstrakt anvendelighed i den overkommelige Tracer 700. Endelig må vi ikke glemme tohjulerens rolle som transportmiddel, og her er de nye elscootere interessante bud på moderne mobilitet. 2020-årgangen har det hele.

Men hvad kan motorcyklen tilbyde midt i en krisetid? Vi konstaterer, at den individuelle transportform har potentiale til at blive mere populær fremover... og at man som bekendt både er iført hjelm og visir på en tohjuler.

