Hvad er nu det: En eldrevet kæmpe-varebil fra Kina?!?

Hvordan kører den?

Den er slet ikke så tosset. Vi er en klasse under biler som tvillingerne VW e-Crafter og MAN e-TGE, som er noget dyrere og mere lækkert udført, men til varetransport i by og storby virker Maxus kompetent.

Den er ikke decideret kvik til at komme afsted ved grønt lys, men på grund af den omgående repons og lineære acceleration er du alligevel først ude af lyskrydset.

På landevej overrasker den ved en udmærket komfort og retningsstabilitet, selv om den savner moderne elektronik som sidevinds- og trailer-assistent.

Modellen er udviklet på basis af en bil fra det britiske mærke LDV, som har en del år på bagen, og her er desværre hverken nødbremse, adaptiv fartpilot eller sågar en ganske almindelig fartpilot.

Her er 10" skærm i miden, der har så mange reflekser, at den er ulæselig i solskin, elektronisk håndbremse, to meget små kopholdere, to airbags, LED-kørelys, dobbelte sidespejle, to usb-stik, DAB+ radio, bakkamera – og stænklapper for både for- og baghjul.

De to store skydedøre skal smadres i med voldsom kraft for at lukke, men alt er tilsyneladende solidt dimensioneret.