Mangler du et ur? Så tjek 5 nyheder fra 2.375 til 58.300 kr.

Breitling markerer 17 års partnerskab med Bentley Motors med Premier Bentley Mullliner-uret, der fremstilles i 1.000 eksemplarer. Værket har fokus på Mulliner, som har været Bentleys afdeling for specielle ønsker fra kunder siden 1959 (selve Mulliner-virksomheden kan dog spores tilbage til 1500-tallet, hvor man ombyggede hestevogne og kareter).

Uret er identisk med det i Bentley Continental GT Mulliner Convertible og består af 342 dele. Det har 42 mm urkasse i rustfrit stål og Imperial Blue rem i alligatorlæder. Her er 70 timers strømreserve og indskription med “Mulliner Edition – Breitling – One of 1000”.

Bentley Copenhagen, 58.300 kr.