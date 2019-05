Så er der igen rod i bilafgifterne: Mange bilkøbere har penge til gode hos bilforhandleren

”Når det står i slutsedlen, hvor meget registreringsafgiften udgør, er det naturligvis forventningen, at bilforhandleren også sender hele beløbet videre til Skat. Derfor undrer vi os over, at flere bilforhandlere vælger at indbetale et lavere afgiftsbeløb til Skat, end de har aftalt med forbrugeren. I stedet ser vi, at de beholder differencen og dermed får en ekstra fortjeneste,” siger advokat i FDM, Casper Schad.

”Med de seneste mange henvendelser, kan vi godt være bekymret for, at vi kun har set toppen af isbjerget, og at nogle forhandlere har opkrævet mere i registreringsafgift, end de har betalt til Skat. Derfor er vi meget tilfredse med afgørelsen i Ankenævn for biler,” siger Casper Schad og tilføjer:

”Køber man ny bil, opfordrer vi til, at man sørger for, at både bilens pris, moms og registreringsafgift er præciseret i slutsedlen. Efterfølgende kan man så slå afgiften op og se, om beløbet stemmer med det, der er indbetalt til Skat. Er det ikke tilfældet, bør man kontakte forhandleren, for så kan man have afgiftskroner til gode.”