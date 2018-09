MAN leverer sine første eldrevne lastbiler

For at opnå en mere miljøvenlig distribution af varer i byerne arbejder de fleste lastbilfabrikker på at udvikle elektriske lastbiler, der både forurener og støjer mindre end dieseldrevne køretøjer.

Den tyske lastbilproducent MAN har sendt de første af ni batteridrevne lastbiler på gaden i Østrig, hvor de skal indgå i en større test hos dagligvarekæder og logistikfirmaer på lige fod med deres dieseldrevne ”kolleger”.