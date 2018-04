Lyden til den nye VW Touareg skabes i Skanderborg

Hvad kan det nye audio anlæg i Touareg?

"Vi besluttede at udfordre hifi-entusiasterne ved at lave noget, de ikke har hørt før. Da vi havde analyseret bilen, fandt vi ud af, at vi blev nødt til at udvikle nye højtalerenheder. Bilen havde tydeligt også brug for en subwoofer. Det er set før, men subwooferen i denne bil er speciellavet til denne model. Vi måtte nemlig tage højde for, at der i fremtiden skal være plads til andet end en subwoofer i bagagerummet. Her tænker jeg på batterier til hybrid- og el-udgaver af bilen."

Plug-in hybrid udgaven af Touareg skal bygges og markedsføres i Kina, men det er ikke besluttet, om den kommer til Europa.

Lyden skal være lige god foran og bagi

Rène Rønning fortæller, at bilen har i alt 14 højtalere fordelt efter nogle meget specifikke krav. Lyden på bagsædet skal være mindst lige så god som på forsædet.

"Og hvorfor nu det? Fordi denne model skal blive en stor succes - også i Kina. Og i Kina sidder ejeren af disse biler på bagsædet. Jeg tør godt sige, at lydsystemet i den nye Touareg er det bedste, vi nogensinde har lavet. Og jeg tør godt vædde næsten hvad som helst med, at vi kommer til at se den som ministerbil inden længe."