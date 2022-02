Bjørn Lomborg siger STOP: Elbiler er IKKE løsningen

Hvem er Bjørn Lomborg?

Den danskfødte Bjørn Lomborg er stifter og chef for den amerikanske tænketank Copenhagen Consensus Center, såvel som tidligere formand for det danske Institut for Miljøvurdering.

Lomborg har også forfattet en række bøger: Heriblandt først 'The Skeptical Environmentalist', og siden 'False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet'.

Som titlerne antyder, så handler bøgerne kort sagt om, at de fleste gængse meninger om global opvarmning er overdrevne eller direkte forkerte.