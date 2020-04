Et privatfly er blevet ombygget til limousine – er det verdens mærkeligste køretøj?

Kæmpe hjul og gigantiske højtalere

For at matche bilens størrelse har den fået et sæt 28” Diablo Hjul. Turbinerne huser nogle gigantiske højtalere, der kan lave jetmotor-lydeffekter mens du ruller ned ad gaden. Og som om det ikke var nok, så sidder der flere højtalere ved halefinnen.

Indeni er luksus og komfort i højsædet. Her finder du diamant-syet lædersæder, multifarvet belysning, et 42” plasma TV og et “forfriskningscenter.” Foran i Limo-Jet’en er der et enkelt sæde til køreren/piloten sammen med masser af røde knapper og fire skærme forbundet til de udvendige kameraer.