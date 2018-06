Lige nu: BMW viser den nye 8-serie i Le Mans

BMW viste den nye 8-serie for første gang her til aften i Le Mans. Præsentationen på Le Mans-banen skyldes BMW's lange historie med deltagelse i det legendariske 24-timers løb. I år er den bayerske bilfabrik tilbage i GTE Pro-klassen.

BMW 8-serie Coupé er udviklet parallelt med BMW M8 GTE - som er racerudgaven, der skal køre de 24 timer, og som allerede er blevet testet på forskellige baner.

”Vi har arbejdet intenst mod 24-timers løbet i Le Mans. Det er det største udholdenhedsløb i verden – og det er også tæt forbundet med BMW’s historie i motorsport. Vi er nu tilbage på denne ikoniske bane med den nye BMW M8 GTE. Samtidigt præsenterer vi den helt nye BMW 8-serie Coupé. Det er første gang, at racerudgaven rammer vejen før den tilsvarende produktionsbil. At se begge biler side om side i Le Mans er virkelig et højdepunkt," siger BMW Motorsport Director, Jens Marquardt.