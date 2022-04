Hvordan foregår det?

Man går ind på www.autokonzept.dk og vælger biludlejning. Her kan man enten søge efter nærmeste afdeling eller på en bestemt biltype og periode.

Når man har fundet den bil, der passer bedst, booker man online, hvorefter værkstedet sørger for, at bilen står klar til den valgte dato.

Også for bilbrugere på landet

Hvad med dem, der bor langt ude på landet?

"Mange af de tilsluttede værksteder i Autokonzept ligger i mindre byer. Det er med til at bringe delebilismen uden for storbyerne. Efterhånden som efterspørgslen stiger, vil der komme mange flere afdelinger til, og der vil ikke være langt til nærmeste udlejningssted og værksted, uanset hvor man bor," siger Niels Bork.

Hvad er perspektiverne med hensyn til at opnå færre biler i byerne?

"Hos Autokonzept lever vi også af at reparere biler, og vi mener, at det må være kunden selv, der vælger den bedste løsning for sig selv, når det kommer til, om man vil eje eller leje biler."

"Dog vil vi gerne være med til øge tilgængeligheden af delebiler, så det bliver nemmere for dem, der ikke ønsker at være bilejere, at have dele- eller lejebiler til rådighed uanset, hvor de bor. I de større byer bliver det både dyrere og mere besværligt at have sin bil parkeret, og for mange vil det derfor give god mening at benytte sig af AutoKonzept i de perioder, hvor der er behov for en bil. Vi er ikke I tvivl om, at vores koncept vil bidrage positivt til at nedbringe antallet af biler i byerne," lyder det.