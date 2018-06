Lego laver Chiron i samarbejde med Bugatti

Den 8-trins gearkasse fungerer, og den unikke 16-cylindrede motor i W-form er udført, så stemplerne kører op og ned i motoblokken.

Når man bygger bilen sker det som på den rigtige fabrik, så karrosseri bygges for sig og motor og drivlinje bygges for sig. Herefter sættes de to dele sammen. Se det i videoen herunder.

Lego Technique er som altid bygget af Legos kendte program af klodser. Ikke desto mindre er der mange særlige dele i Chiron. Fælgene er således unikke, og Lego Chiron'en bliver også forsynet med et unikt stelnummer.