Leger F1-kører i discount-elbil: Det går HELT galt

Den lille el-”bil” Citroën Ami har en topfart på blot 45 km/t, så det kan være svært at indkassere en bøde i den – alligevel lykkes det Ami-føreren i videoklippet her at køre ALT for stærkt i det ikoniske sving.

Alt tyder på, at den lille “bil”, der i Frankrig må køres af 14-årige, får fuld pedal, og det går da også fint på vej op ad bakke. Men da føreren vender om og prøver ned ad bakken, går det helt galt.