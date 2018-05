Det er stadig sparsomt med informationerne, men Brabham Automotive oplyser, at BT62 bygges primært i kulfiber. Det giver den en beskeden tørvægt på 972 kg. Motoren er placeret centralt og er en 5,4 liters V8 sugemotor med 710 hk og 667 Nm. Det giver et vægt/effekt forhold på 730 hk per ton.

En kolossal hækvinge er med til at genere op til 1200 kg downforce på karrossen. Seks-stemplede kalibre og kulfiberbremser hele vejen rundt sørger for, at BT62 også kan stoppe. Dækkene er slicks leveret af Michelin.