Leder du efter brugt dieselbil, har vi svaret lige her!

Er du afstemt med, at din Audi R18 TDI Ultra kun kan bruges til baneræs, så er det et enestående tilbud. Annoncen hos Rev and Arts beskriver, at bilen er klar til ræs, og at der medfølger en tidligere Audi-mekaniker, der kan holde bilen klar til ræs.

Rev and Arts har ikke fastslået en konkret pris, men er heldigvis åbne for bud! Inden du tager pengepungen frem er det vigtigt at pointere, at Rev and Arts' øvrige inventar koster fra hundredetusind-euro-klassen og opefter. Det er, alderen uanset, nok ikke denne dieselbil, du tjener penge på at skrotte.