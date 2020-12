LED-teknologi sætter Audi i et nyt lys

Specialdesignet lys

En af de særlige features som Audis nye lygter kommer til at have, er muligheden for at personalisere lyset på bilen. Du kommer til at kunne vælge i mellem flere forskellige layouts af dine lygter, alt sammen ved hjælp af den nye digitale OLED teknologi, som tillader at man deler lyspanelerne op i individuelle mønstre.

Digital OLED teknologi fylder desuden meget mindre end almindelig LED og giver designerne nye muligheder for at fremstille unikke designs. Derudover er det en yderligere energibesparende teknologi og Audi lover også at den kommer til at øge sikkerheden i trafikken.