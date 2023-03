Leasingselskaber hænger på vanvidsbilister, men fuld ukrainer slipper

Banker slipper fortsat

Dette gælder dog fortsat ikke for banker, der har pant i biler i forbindelse med billån, idet staten hidtil ikke har kunnet finde en juridisk vej omkring bankers tinglyste pant i biler.

Til gengæld slipper en ukrainsk lastbilchauffør, der blev standset med så høj promille, at lastbilen kunne beslaglægges, for at skulle betale af på lastbilen, som vognmanden fik tilbage.

I bemærkningerne til loven slås det fast, at staten ikke kan beslaglægge bilen, hvis leasingtager ikke har rimelig mulighed for at inddrive værdien af bilen fra personen, der fik bilen beslaglagt.

Det var tilfældet med den ukrainske lastbilchauffør, der blev standset med en promille på over 2,0, hvilket giver mulighed for at beslaglægge lastbilen.