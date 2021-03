Her er alle deltagerne i Le Mans' nye topklasse

Scuderia Cameron Glickenhaus

Glickenhaus er et lille, privatejet bilmærke, der producerer prototype-racerbiler til specifikke formål. Det er ejet af amerikaneren James Glickenhaus, der har været filmdirektør til blandt andet The Exterminator og The Protector, med Jackie Chan.

Mærket sigter ikke efter en debut i Portimao til april, som ellers er starten på WEC-serien, men i stedet efter at nå med til runde to i Spa til maj. Til dette kunne de fremvise SGC-007 på banen Vallelunga i Italien. Her fik blev 3,5 liters twinturbo V8 luftet for første gang, og de første opsætningsproblemer kunne tackles. Bilen skal først hastigheds- og udholdenhedstestes, før Glickenhaus er klar til at homologere bilen.

Glickenhaus har hyret syv kørere: Pipo Derani, Olivier Pla, Richard Westbrook, Franck Mailleux, Gustavo Menezes og Ryan Briscoe skal arbejde sammen med dobbelt Le Mans-vinder Romain Dumas.

For at opnå kravet om produktion, tilbyder Glickenhaus at producere "LMH-racerbiler" til kunder. Hvorvidt disse også skal være lovlige på gaden, er endnu uvist.