Lars Løkke Rasmussen: Slut med benzin- og dieselbiler i 2030!

Meget tyder på, at biler der kører på benzin eller diesel, går en svær fremtid i møde - i hvert fald hvis det står til den nuværende regering.

Under statministerens åbningstale i Folketinget udtalte han således:

"Om 12 år - kun 12 år - vil vi lukke for salget af nye diesel- og benzinbiler. Og om 17 år skal hver eneste nye bil i Danmark være en elbil eller anden form for nul-udledningsbil" siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:

"Det vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark. Det er en stor ambition. Som ikke bliver let at nå."

Ifølge vores egen chefredaktør, er dette en udmelding, som mangler realitetssans.

"Det er revolution, hvor Danmark i givet fald bliver en ny "bilø" i Europa. Hverken teknologi eller infrastruktur er udviklet til en naturlig overgang til fossilfri privat transport om 12 år, og slet ikke uden forbrændingsmotoren. Så det vil sætte store begrænsninger i vores almindelige færdsel, og det underminerer her og nu bilmarkedet som vi kender det." udtaler Mikkel Thomsager, chefredaktør på Bil Magasinet.

Indtil videre mangler Lars Løkke fortsat at fremlægge præcis, hvordan han tænker, at dette foreslag skal blive en realitet.

I sidste uge kom Klimarådets anbefalinger, som lagde vægt på, at vi skulle vinke farvel til biler med fossile brændselsmotorer, og være forgangland.