Lars er holdt op med at lade på sin hybridbil: Det er alt for dyrt

Lars forklarer:

Lars forklarer: ”Da jeg skulle have ny bil i 2020, overvejede jeg en elbil, men situationen var for usikker og udvalget for lille til, at jeg ville slå til. Motivationen for at vælge en opladningshybrid var primært den afgiftrabat på 120.000 kr., jeg fik ved at vælge PHEV-versionen.

Efterfølgende konstaterede jeg, at det ville koste ca. 15.000 kr. at få installeret en lader fra en operatør i min carport. Derefter ville jeg få strømmen billigere, men jeg vurderede, at jeg kunne lade ret meget på bilen for de 15.000 kr., den løsning ville koste.

Så jeg har blot benyttet bilens medfølgende ”mormorlader” og et almindeligt 230 volts-udtag.

Det var planen at gå nærmere ind i en abonnementsløsning senere, men jeg synes regnestykket er indviklet. Nu kan jeg så klart konstatere, at det er alt for dyrt at lade på bilen, både som jeg gør det nu, og hvis jeg entrerede med en ladeoperatør. På den måde er opladningshybridbilen fanget i den aktuelle energikrise”, forklarer Lars.